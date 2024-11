Overheid Gebrek aan toezicht verhoogt risico’s bij overheidsbedrijven Dick Drayer 24-11-2024 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het toezicht op bedrijven waarin de overheid van Curaçao een belang heeft, schiet ernstig tekort. Dit blijkt uit de Financiële Management Rapportage (FMR) van september 2024.

Veel deelnemingen, waaronder HNO Vastgoed en Beheer NV, Selikor NV en Curaçao Ports Authority NV, leveren geen actuele financiële rapportages. Dit gebrek aan transparantie vergroot de financiële risico’s voor het Land en bemoeilijkt een goed beheer van publieke middelen.

Uit de rapportage blijkt dat deelnemingen zoals Selikor NV, verantwoordelijk voor afvalbeheer, en Curaçao Ports Authority NV, belast met het beheer van de havens, hun jaarrekeningen niet tijdig indienen. Voor Selikor gaat het om een openstaande schuld van ruim 41 miljoen gulden aan de overheid, terwijl Curaçao Ports Authority 10 miljoen gulden aan achterstallige betalingen heeft. Het ontbreken van actuele cijfers maakt het lastig om de financiële gezondheid van deze bedrijven te beoordelen.

Bij HNO Vastgoed en Beheer NV, de beheerder van het Curaçao Medical Center, is de situatie extra zorgelijk. Belangrijke financiële afspraken over leningen en betalingen zijn niet geformaliseerd. Dit zorgt voor onzekerheid over de daadwerkelijke waarde van de overheidsinvesteringen. De overheid gaat het beheer hiervan overnemen op 1 januari.

Financiële afhankelijkheid

De overheid is afhankelijk van dividenduitkeringen van deelnemingen om de begroting sluitend te houden. Door het ontbreken van een effectief controlesysteem bestaat het risico dat deze inkomsten lager uitvallen dan verwacht. Tegelijkertijd hebben sommige deelnemingen aanzienlijke schulden bij de overheid, wat de financiële positie van het Land verder onder druk zet.

Het gebrek aan grip op overheidsdeelnemingen ondermijnt de transparantie en het financieel beheer van Curaçao. Het College financieel toezicht heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevolgen van deze situatie. Zonder een strenger toezichtmechanisme en tijdige rapportages blijven de risico’s voor de begroting en het vertrouwen in het financieel beleid van het Land groot.

Schuldenlast

Het Land Curaçao kampt met een aanzienlijke schuldenlast richting diverse overheidsentiteiten en deelnemingen. Deze financiële verplichtingen vormen een risico voor de begrotingsdiscipline en de stabiliteit van de betrokken organisaties.

Een groot deel van de schulden is gerelateerd aan deelnemingen. Zo heeft Curaçao Ports Authority NV nog 10,4 miljoen gulden tegoed van de overheid, onder meer voor onderhoud aan bruggen en dividenduitkeringen. Bij afvalbeheerbedrijf Selikor NV is dit bedrag zelfs opgelopen tot 41,4 miljoen gulden, wat een flinke druk legt op de financiële situatie van het bedrijf.

Ook overheidsfondsen zoals het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staan voor aanzienlijke uitstaande bedragen. Het APC heeft nog 95,1 miljoen gulden tegoed voor pensioenen van ambtenaren en werklieden, terwijl er ook een langetermijnschuld van 42,2 miljoen gulden openstaat. De SVB heeft 113,4 miljoen gulden aan onbetaalde verplichtingen, voornamelijk voor sociale verzekeringsfondsen die medische zorg en ouderdomspensioen dekken.

Nederland

Daarnaast laat de rapportage zien dat de overheid aanzienlijke schulden heeft bij de Staat der Nederlanden. Het gaat om 11,5 miljoen gulden aan kortlopende leningen, 11,3 miljoen gulden voor een afwikkelingsregeling met de voormalige GIRO bank en 911 miljoen gulden in verband met coronaleningen.

Ook lokale entiteiten zoals Fundashon Kas Popular (FKP) worden geraakt. De overheid is nog 5 miljoen gulden verschuldigd aan deze stichting voor onderhoud aan sociale huurwoningen.

De omvang van deze schulden illustreert de financiële uitdagingen waarmee Curaçao te maken heeft. Het uitblijven van betalingen zet niet alleen de overheid onder druk, maar belemmert ook de bedrijfsvoering en stabiliteit van cruciale instellingen en fondsen.

