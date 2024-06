Algemeen Gebrekkig onderhoud van wegen op Curaçao: Oorzaken en Oplossingen Redactie 12-06-2024 - 3 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – De wegen op Curaçao verkeren in een zorgwekkende staat van verval. Volgens Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper, is dit te wijten aan een combinatie van factoren die de afgelopen jaren hebben geleid tot onvoldoende onderhoud en herstel van de infrastructuur.

In een recent interview in de podcast ‘Ki Bo Ke Men?’ lichtte de minister de oorzaken toe en presenteerde hij zijn plannen om de situatie aan te pakken.

Oorzaken

Een van de belangrijkste redenen voor het achterstallig onderhoud is – volgens de minister – de afschaffing van het Wegenfonds. Dit fonds was oorspronkelijk bedoeld om belastinginkomsten op basis van het aantal voertuigen te reserveren voor het onderhoud van de wegen. Het opheffen van dit fonds betekende dat er geen specifiek gereserveerde middelen meer waren voor deze cruciale taak.

Daarnaast zijn de middelen van de gewone dienst, die theoretisch ook voor wegonderhoud gebruikt kunnen worden, vaak ingezet om begrotingstekorten op te vullen. Hierdoor kregen de wegen minder aandacht en werd het beschikbare budget niet altijd aan infrastructuur besteed. Deze herallocatie van fondsen heeft geleid tot een geleidelijke verslechtering van wegen, rotondes, rioleringssystemen, straatverlichting en vangrails.

Gevolgen

“De gevolgen van dit beleid zijn duidelijk zichtbaar”, zegt Cooper. Wegen en andere infrastructurele elementen zijn in de loop der jaren sterk achteruitgegaan. Deze situatie heeft niet alleen een negatieve impact op de verkeersveiligheid, maar ook op het dagelijks leven van de inwoners en de economische activiteiten op het eiland.

In de podcast ‘Ki Bo Ke Men?’ vertelt Cooper dat hij begon met een uitgebreide inventarisatie en actualisatie van de bestaande infrastructuur. Deze inventarisatie werd gevolgd door de ontwikkeling van een Meerjaren Onderhoud Programma (MOP), waarin de benodigde werkzaamheden en bijbehorende kosten zijn gekwantificeerd.

Dit programma, dat een geschatte investering van Nafl. 350 miljoen vereist, moet over een periode van zeven jaar worden uitgevoerd. De minister benadrukt dat deze langetermijnplanning noodzakelijk is vanwege de beperkte capaciteit van lokale aannemers om grote hoeveelheden werk in een korte tijd te realiseren. Het programma is zo ontworpen dat er jaarlijks maximaal Nafl. 50 miljoen wordt besteed.

Financiering

De financiering van het Meerjaren Onderhoud Programma blijft een uitdaging. Hoewel de minister aanvankelijk overwoog om het Wegenfonds opnieuw in te voeren, werd hij ervan overtuigd dit niet te doen, omdat het land hierdoor in financiële problemen zou kunnen komen.

Het Ministerie van Financiën heeft voorgesteld om de benodigde fondsen via de Kapitaaldienst te regelen, in de hoop dat Nederland garant zal staan voor deze lening of obligatie. Dankzij een verbeterde belastinginning beschikt Curaçao momenteel over voldoende liquiditeit, waardoor het Cft toestemming heeft gegeven om een deel van deze middelen voor het onderhoudsprogramma te gebruiken.