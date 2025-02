Met video Gebroken harten in Punda Maarten Schakel 07-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De bekende Punda Love Hearts zijn vanmorgen bezweken. Volgens binnenstad-beheerder DMO was niet roest, maar het zware gewicht van alle slotjes de oorzaak.

Rond 10 uur vanmorgen vielen de harten, gemaakt door kunstenaar Carlos Blaaker, langzaam om. Niemand raakte gewond. Het eerste oorspronkelijke hart, dat in 2017 werd geplaatst, lijkt uit de schroefdraad los te zijn gekomen. Van ander groot hart is de voet omgevallen en bij één van de kleinere harten is de paal verbogen.

Volgens de Downtown Management Organization (DMO) zijn de kunstwerken gemaakt van gegalvaniseerd roestvrij staal en lijkt roestvorming, waarover gespeculeerd wordt, niet aan de orde. Wie van dichtbij kijkt, kan inderdaad weinig roest ontdekken.

DMO hoopt deze vrijdag nog de kunstwerken te verwijderen. Daarvoor is waarschijnlijk een kraantruck nodig. Door de vele duizenden slotjes is het gewicht aanzienlijk. Onduidelijk is wat er met de harten gaat gebeuren, al is de ambitie wel om ze te herstellen en terug te plaatsen. Het losknippen van een aantal slotjes lijkt daarbij onvermijdelijk, hoewel dat geen makkelijke keuze zal zijn voor DMO. “Het is toch een bezegeling van de liefde voor veel mensen. Die slotjes kun je niet zomaar weggooien”, aldus DMO-bestuurslid Gerald van Ramesdonk.

De Punda Love Hearts in betere tijden

Goed voorbereid

In 2017 werd het eerste Punda Love Heart geplaatst door kunstenaar Carlos Blaaker, met als doel om stelletjes er een slotje aan te laten hangen. De insipiratie daarvoor komt van de beroemde Pont Neuf brug in Parijs. Door het grote succes van het hart op Curaçao werden er al gauw twee grote harten en één kleintje bij geplaatst. Veel toeristen kennen de harten al, nog voordat ze het eiland hebben bereikt. Ze komen goed voorbereid, getuige de vele reeds met namen en data gegraveerde hartjes en slotjes die aan de harten hangen.

Over een spoedige terugkeer van de harten lijkt dan ook geen enkele twijfel.

