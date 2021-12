Gecrashte auto van Julianabrug was met spoed op weg naar ziekenhuis

9 Gedeeld

De auto die gisternacht verongelukte en van de Julianabrug het talud afschoot was met spoed op weg naar het CMC. De passagier in de auto was even daarvoor neergeschoten bij een schietpartij in de buurt van Kintjan en overleefde de crash niet.

Autopsie moet uitwijzen hoe hij om het leven is gekomen. De auto kwam onder het talud terecht op de Arubastraat. De chauffeur raakte daarbij ernstig gewond.

Het slachtoffer is later geïdentificeerd als de 26-jarige Jose Miguel Marte Peguero, geboren op 12 augustus 1995 in de Dominicaanse Republiek.