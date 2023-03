Geduld voor Damen Shiprepair Curaçao raakt op bij moederbedrijf

WILLEMSTAD – Damen Shipyards geeft haar dochter Damen Shiprepair Curaçao nog één kans om uit de verliezen te komen. Dit jaar moet de scheepswerf eindelijk winst maken, of tenminste break even draaien. Dat schrijft het maritiem tijdschrift Schuttevaer in Nederland.

De al langer noodlijdende Curaçaose werf boekte een verlies van zo’n 5,5 miljoen euro. Dat verlies was volgens Schuttevaer in werkelijkheid nog aanzienlijk groter, want Damen Nederland heeft eind vorig jaar ongeveer 20 miljoen euro aan eerder verstrekte leningen afgeboekt.

Damen nam de werf in 2017 over van de Curaçaose overheid. Het Dok, zoals de werf bekend staat, was toen ook al jaren verliesgevend. Reden voor de eilandregering om het bedrijf te verkopen, ook omdat er zwaar zou moeten worden geïnvesteerd om de verouderde werf te moderniseren en gezond te maken. Damen Shipyards Group zag daar wel brood in, maar kreeg te maken met allerlei tegenvallers en teleurstellende resultaten.

Dokkenpech

De sluiting van de grote Isla-raffinaderij op het eiland, de internationale sancties tegen Venezuela en de gevolgen van de coronapandemie speelden de werf parten.

Tot overmaat van ramp raakte één van de twee drijvende dokken beschadigd door een verkeerd uitgepakte dokking, waardoor men slechts op halve kracht kon draaien. Het andere dok kampte ook voortdurend met mankementen en is uiteindelijk tijdens werkzaamheden gezonken.

Daardoor beschikt Damen alleen over de twee reeds aanwezige maar verouderde vaste dokken. Al deze problemen leidden ertoe dat vorig jaar 78 werknemers moesten worden ontslagen.

Reddingsoperatie

De ontslagronde maakt deel uit van een reddingsoperatie, waarvoor het moederbedrijf zo’n 18 miljoen euro op tafel moet leggen. De Curaçaose overheid moest met eenzelfde bedrag komen, maar omdat die dat geld niet heeft, heeft de Nederlandse overheid daarvan een groot deel voor haar rekening genomen, aldus Schuttevaer.

Het geld zal dit jaar vrijkomen en is bestemd voor de noodzakelijke modernisering van de werf. Het geld mag niet worden gebruikt om tekorten te dekken.

In het beleidsplan van Damen Nederland wordt de toekomst van het Caribische zorgenkindje met optimisme tegemoet gezien.

‘Hoewel we nog een aantal uitdagingen hebben om aan te gaan, zijn we op de goede weg’, schrijft het moederconcern. Om er gelijk aantoe te voegen dat dit betekent dat de werf op Curaçao dit jaar op eigen benen moet staan en niet meer hoeft te rekenen op extra geld..

Personeel

Bij Damen Curaçao zijn momenteel 180 mensen in vaste dienst. Daarnaast werken ongeveer 40 personen via onderaannemers bij het bedrijf en beschikt men over 100 oproepkrachten, die in drukke tijden ingezet kunnen worden. Nieuwe gedwongen ontslagen zijn volgens Schuttevaer voorlopig niet aan de orde.