Luchtvaart & Reizen Gedupeerde reiziger over ervaring met failliete JetAir: ,,Ze hielden ons aan het lijntje” Redactie 20-06-2024 - 2 minuten leestijd

Jetair toestel in de hangar van de luchthaven van Curaçao.

KRALENDIJK – Patricia Weijtmans Lenoir en haar gezin hadden zich verheugd op een ontspannen vakantie in mei op Curaçao, maar wat begon als een veelbelovende reis eindigde in frustratie en ongemak door annuleringen en communicatieproblemen met JetAir. Afgelopen week vroeg de vliegmaatschapij haar faillissement aan. Hiermee lijkt de schadeclaim die Weijtmans Lenoir nog heeft lopen verloren te gaan.

,,We zijn in mei naar Curaçao gereisd”, begint Weijtmans Lenoir haar verhaal. ,,Onze heenreis ging gesmeerd. JetAir had een prachtig vliegtuig. De vlucht naar Curaçao was prima. Daar valt niets van te zeggen. Op de terugreis kregen wij problemen. Een dag van te voren hoorden we dat de vlucht was geannuleerd”.

Daarmee ontstonden de eerste problemen. ,,Op dinsdagavond zouden we terugvliegen, maar op zondagochtend strandde een vliegtuig vanwege een motorprobleem,” vervolgt ze. ,,Na talloze pogingen om contact te krijgen met de maatschappij, kreeg ik maandagavond eindelijk te horen dat onze vlucht van Curaçao terug naar Bonaire niet doorging”.

Toen begon de lange weg naar een oplossing. ,,We moesten op zoek naar een andere vlucht. Dit deden we door hen te bellen en te mailen. JetAir gaf ons de oplossing om op dinsdagochtend terug te vliegen. Dit kon niet. Die dag had ik namelijk zakelijke afspraken staan die ik niet kon verzetten”, vertelt Weijtmans Lenoir. ,,Uiteindelijk was de eerste mogelijke vlucht pas op donderdag beschikbaar.”

JetAir hield reizigers aan het lijntje

Hoewel de vervangende vlucht uiteindelijk werd geregeld, bleven de uitdagingen zich opstapelen bij het indienen van een claim voor de extra kosten die ze had moeten maken. ,,Het leek er in eerste instantie wel op dat de extra gemaakte kosten van zo’n 450 dollar vergoed zouden worden”, aldus de gedupeerde. ,,Al snel merkte ik dat de maatschappij ons aan het lijntje hield. Zo bleven ze verzoeken doen om originele bonnen in plaats van bankafschriften. Toen we later wel met originele bonnen kwamen, was de maatschappij onbereikbaar”.

Nu de maatschappij haar faillissement heeft aangevraagd, lijkt de claim van gedupeerden tevergeefs te zijn. ,,Ik weet niet goed welke stappen ik nu nog kan nemen. Voor het starten van een rechtszaak heb ik gewoonweg geen tijd”.

Op woensdag kwam het bericht binnen van JetAir waarin meer informatie is aangeven voor gedupeerde reizigers. Zij kunnen hier meer informatie vinden over huidige boekingen en over geannuleerde vluchten. Over overige gemaakte kosten wordt niet gesproken.