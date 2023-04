‘Gedwongen om zeven bolletjes cocaïne rectaal in te brengen’ 

BRUSSEL – Een Nederlandse vrouw die betrapt was op drugsmokkel, is maandag in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

De vrouw had zeven bolletjes cocaïne, goed voor zo’n 100 gram, het land proberen binnen te smokkelen. Volgens haar advocaat had een criminele organisatie misbruik gemaakt van haar goedgelovigheid en beïnvloedbaarheid.

De vrouw was op 16 september geland op de luchthaven Brussels Airport, met een vlucht vanuit Curaçao. Toen de douane haar meenam voor een controle, vroeg ze meteen een vrouwelijke douanier te spreken.

Aan die vrouwelijke douanier verklaarde ze dat een man haar op de luchthaven in Curaçao bedreigd had met een vuurwapen en gedwongen had zeven bolletjes cocaïne rectaal in te brengen. Dat bleek te kloppen, in totaal ging het om zo’n 100 gram, met een zuiverheidsgraad van 75 procent.

De vrouw bleek in Nederland onder toezicht te staan en was volgens haar bewindvoerder zwakbegaafd, met een IQ van minder dan 60.

“Dat maakt haar ongetwijfeld een makkelijke prooi voor een criminele organisatie, maar ik stel vast dat mevrouw een jaar geleden in Nederland al veroordeeld is voor gelijkaardige feiten”, aldus het OM. “Ze is ook alleen afgereisd naar Curaçao, en is dus wel degelijk zelfstandig. Ze moet dus wel geweten hebben waar ze mee bezig was.”

De verdediging vroeg om een milde straf: “Ze lijkt zeer mondig, maar er is duidelijk een mentaal probleem waarvan men heeft willen profiteren.”

De rechtbank bevond de vrouw schuldig, maar hield rekening met haar laagbegaafdheid en de beperkte hoeveelheid drugs die ze bij had, en verlaagde de eis, in zoverre, dat de helft van de drie jaar celstraf voorwaardelijk is.