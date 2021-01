Geen aanpassing minimumloon, ook geen indexering

11 Gedeeld

Willemstad – Geen aanpassing of verhoging van het minimumloon. Dat zegt Hensley Koeiman tegen de Èxtra. De adviesorganen van de regering, zoals de SER, hebben negatief geadviseerd.

Reden is de moeilijke situatie van ondernemers door covid. Er wordt nu wel gekeken of er andere maatregelen getroffen moeten worden om de zwaksten in de samenleving te helpen.

De kosten van levensonderhoud zijn vorig jaar 2,7 procent omhoog gegaan. Het minimum uurloon voor iemand van 21 jaar of ouder is 9,37 gulden.

