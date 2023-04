Geen animo om op Caracas te vliegen

WILLEMSTAD – De animo om op Caracas te vliegen nu de grens weer open is, blijft vooralsnog laag. Geen enkele Curaçaose luchtvaartmaatschappij heeft zich gemeld bij de burgerluchtvaartautoriteiten van het eiland.

Omgekeerd wel. De Venezolaanse maatschappijen Laser en Albatros willen nog deze week beginnen met chartervluchten. Reguliere lijndiensten zijn pas 1 juli welkom.

Reden voor Curaçaose maatschappijen om niet te vliegen is het enorme wantrouwen in solide immigratieprocedures. Naar verluidt moeten Venezolanen voldoende geld en middelen hebben om binnen te mogen komen. De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor de controle daarop en moeten passagiers weer terugnemen op eigen kosten.

Bovendien zijn luchtvaartondernemingen argwanend of de valuta-autoriteit Cadivi de verkochte tickets in Venezuela wel afdraagt in dollars.

De fruitbootjes uit Venezuela komen wel naar Curaçao, al kan dat nog even duren. De Venezolaanse schippers in Vela di Coro denken na de Heilige week, dus na Pasen weer met groente, fruit en vis naar Curaçao te kunnen komen.