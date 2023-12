Geen Caribische Nederlanders in nieuwe Tweede Kamer

DEN HAAG – In Nederland nam de voorzitter van het Nederlandse parlement, Vera Bergkamp, gisteren afscheid van een groot aantal parlementsleden. Inclusief Bergkamp zelf, verlaten tachtig parlementariërs de Tweede Kamer. Vandaag wordt een nieuw parlement geïnstalleerd. In de nieuwe Tweede Kamer zit geen enkele parlementariër van Caribische afkomst.

Gisteren werd afscheid genomen van onder anderen Jorien Wuite, die parlementslid was voor D66. Voordat ze parlementslid werd, was Wuite gevolmachtigd minister voor Sint Maarten in Den Haag. Volgens de vertrekkende voorzitter Vera Bergkamp heeft Wuite Nederland tijdens haar parlementaire periode veel geleerd over de kracht van Sint Maarten. Met haar werk heeft ze aandacht besteed aan het Caribische deel van het Koninkrijk. Bergkamp zei in alle drie de talen van het Koninkrijk der Nederlanden: ‘Masha Danki, thank you very much, het ga je goed!’

Ook Sylvana Simons, de leider van BIJ1, verlaat de Tweede Kamer. Volgens Bergkamp speelde Simons een zeer belangrijke rol in de excuses van het Koninkrijk der Nederlanden voor het verleden van de slavernij. “Je was klaar voor de strijd, en dat wisten we! Je bent een harde werker, maar je hebt ook duidelijke beslissingen genomen”, zei Bergkamp.

Beide Wuite en Simons verlaten de Commissie voor Koninkrijksrelaties. Attje Kuiken (PvdA), Joba van den Berg (CDA) en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) zijn ook leden van deze commissie, die niet terugkeren in het parlement. Dit betekent dat de Commissie voor Koninkrijksrelaties veel nieuwe leden krijgt. Leden van deze commissie hebben altijd goed contact gehad met de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.