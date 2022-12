WILLEMSTAD – De belastingdienst van Curaçao stopt met het cash aannemen van verschuldigde belastingen.

Dat heeft onder meer gevolgen voor het betaalkantoor in de Eden Mall, die is inmiddels gesloten.

Met Cash kan er no wel betaald worden bij ACU en bij C-post international. Ook kan er betaald worden via Online-banking of de Pagamatiko.