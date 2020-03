15 Gedeeld

Willemstad – Het verhaal dat een Chinees in Tera Kora besmet zou zijn met het Coronavirus is niet waar. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth kwam de persoon in kwestie wel net uit China, maar is er geen sprake van besmetting of ziekte.

De Chinees koos er zelf voor om een mondkapje te dragen en voorlopig niet naar zijn werk te gaan. Er is nog geen besmetting op Curaçao, maar de gezondheidsautoriteiten houden er wel rekening mee dat dat eerdaags kan gebeuren.