Geen Curaçao North Sea Jazz Festival 2020

6 Gedeeld

Willemstad – In gezamenlijk overleg hebben Fundashon Bon Intenshon en Mojo Concerts moeten besluiten om in september 2020 geen Curaçao North Sea Jazz Festival te organiseren. De reden hiervoor is, net als in 2017, dat er geen geschikte hoofdacts beschikbaar zijn in deze periode.

Na de zeer succesvolle editie van 2019 moet het festival noodgedwongen een pas op de plaats maken. Om het evenement op internationaal topniveau te houden zijn er minstens twee acts van het hoogste niveau nodig, die bij voorkeur niet eerder op Curacao te zien zijn geweest. Afgelopen maanden is gebleken dat deze in september niet beschikbaar zullen zijn.

Ondanks het succes van het festival blijft het elk jaar een grote uitdaging om in het desbetreffende weekend headliners te strikken. Er zijn rond die periode weinig acts op tournee en het invliegen van artiesten, hun band, crew en apparatuur voor slechts één concert is zeer kostbaar. In 2017 werd om dezelfde reden een jaar overgeslagen.

FBI en Mojo zich zullen zich komend jaar beraden op de toekomst van het festival na 2020.