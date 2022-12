Geen defensiewoningen meer te koop op Curaçao en Aruba

WILLEMSTAD – Alle tranches van de te verkopen defensiewoningen op Curaçao en Aruba zijn afgesloten. Tot nader bericht zijn er geen defensiewoningen meer te koop op beide eilanden.

De website www.caribbean-houses.com is niet meer beschikbaar en www.facebook.com/caribbeanhouses wordt niet meer bijgewerkt.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkocht opnieuw een aantal defensiewoningen. Het ging om negen woningen in de wijk Julianadorp en één woning op Grote Berg op Curaçao.

In 2016 werden de eerste overtollige defensiewoningen verkocht. Dit gebeurde steeds via openbare vrijwillige veilingen ten overstaan van een notaris. In 2022 stond op Curaçao inmiddels verkoop nr. 9 op het programma. De tien woningen, gelegen aan de Grenenweg en Kaya Baganja, zijn allen verkocht.

Het Rijksvastgoedbedrijf is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder meer belast met het verkopen van overtollig vastgoed.