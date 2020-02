121 Gedeeld

Willemstad – Het wordt vandaag spannend of het elektriciteitsnetwerk up and running blijft. Gisteren viel die uit vanwege stroomfluctuaties, waardoor veiligheidssystemen in werking traden en de stroom van het net haalden.

De oorzaak van de instabiliteit daarvan is nog niet bekend. En garanties dat het vandaag goed gaat worden door Aqualectra daarom niet gegeven. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de scholen vandaag weer gewoon open zijn en dat de lessen doorgaan.