Geen Miss Universe-titel voor Curaçaose Kim Rossen en Arubaanse Karol Croes

SAN SALVADOR – De Curaçaose Kim Rossen en de Arubaanse Karol Croes zijn niet in de prijzen gevallen tijdens de Miss Universe-verkiezing gisteravond in El Salvador. Miss Nicaragua Sheynnis Palacios won de titel.

In San Salvador hield het avontuur voor beide dames vrij snel op. Niet lang na de opkomst van de bijna negentig deelneemsters werden de namen afgeroepen van de twintig landen die doorgingen naar de tweede ronde. Curaçao en Aruba zaten daar niet bij.

De top 20 finalisten bestonden uit deelnemers uit Nicaragua, Spanje, Puerto Rico, Namibië, Venezuela, India, Thailand, Chili, Jamaica, de VS, Nepal, Peru, Kameroen, Colombia, Pakistan, Australië, Filipijnen, Portugal, Zuid-Afrika, en El Salvador.

De Nederlandse Rikkie Kollé viel ook niet in de prijzen. Zij werd in juli als eerste transvrouw gekozen tot Miss Nederland. De 22-jarige Amsterdamse was eerder bekend van het televisieprogramma Holland’s Next Top Model, waaraan ze in 2018 meedeed.