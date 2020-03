2 Gedeeld

Willemstad – Er wordt voorlopig niet meer geopereerd in het CMC. Althans, het reguliere OK-programma wordt gestopt en niet-urgente ingrepen uitgesteld.

Urgente zorg gaat gewoon door. Dan moet je denken aan dialyse, chemo- en radiotherapie, oncologie, breuken en bevallingen. Het nieuwe ziekenhuis heeft ook nieuwe regels ingesteld voor bezoek. Een keer per dag maximaal een bezoeker en alleen als dat absoluut noodzakelijk. Toegang tot het ziekenhuis is alleen mogelijk via de parkeergarage.