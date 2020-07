Geen opvolging nog voor Millerson

2 Gedeeld

Willemstad – De PAR heeft nog geen opvolging in de Staten geregeld voor William Millerson. De voorzitter van het parlement overleed op 20 juni en werd zaterdag begraven.

De eerstvolgende in lijn om de plek van Millerson in te nemen is Marilyn Alcalá-Wallé. Zij deed onlangs een stap opzij als minister van Onderwijs omdat er een strafrechtelijk onderzoek naar haar loopt.

Na haar staat apotheker Shaheen Elhage op de lijst. De regering kan zonder invulling van deze zetel, nog steeds rekenen op een meerderheid van 11 van de 21 Statenleden.

