WILLEMSTAD – Samenkomsten in partijgebouwen op de avond van de verkiezing is er dit keer niet bij. De gezondheidsautoriteiten gaan deze week in overleg met de politieke partijen om te kijken wat wel en niet kan.

Volgens Izzy Gerstenbluth is de kans dat mensen besmet raken op verkiezingsdag groot als er geen maatregelen worden getroffen. Alles is er op gericht om de verkiezingen gewoon door te laten gaan, maar wel in aangepaste vorm, zodat kiezen ook veilig kan.