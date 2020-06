Geen ‘racistisch’ sinterklaasfeest op Curaçao wegens corona

Op Curaçao wordt dit jaar geen intocht voor Sinterklaas georganiseerd. Dat hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt.

Normaal gesproken is de intocht een grote gebeurtenis waar duizenden ouders en kinderen op afkomen. Maar volgens de organisatoren kunnen er vanwege coronacrisis beter geen grote evenementen worden georganiseerd.

Men is ook bang dat er minder donaties binnenkomen vanwege de slechte financiële situatie van bedrijven door de coronacrisis. Als derde reden stelt de organisatie dat veel mensen in de samenleving het feest van Sinterklaas als racistisch beschouwen.

Publiekelijk verzet

Publiekelijk verzet tegen vooral zwarte piet is er sinds de jaren ’60, maar echt vaste grond onder de voeten krijgen tegenstanders niet. De actiegroep ‘Piet Bai Flit’ demonstreerde in 2015 tijdens de intocht. Daarna was het een paar jaar stil. Vorig jaar was er weer protest georganiseerd door de in Nederland opgerichte actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KZOP).