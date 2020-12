Geen Ride for the Roses

5 Gedeeld

Het bestuur van de stichting Ride for the Roses zegt in een persverklaring niet te ontkomen om de Ride, de Swim & de Walk for the Roses uit te stellen naar een later tijdstip. Covid-19 gooit roet in het eten.

Er worden nu plannen uitgewerkt voor een virtuele vorm die hoogstwaarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2021 gaan plaatsvinden.

Het primaire doel van Ride for the Roses is om met activiteiten fondsen te werven om op Curaçao kankerpatiënten en hun familieleden op diverse manieren bij te staan.

Ook tijdens Covid-19 hebben deze kankerpatiënten deze steun hard nodig, zegt de organisatie. De partner van het eerste uur, die dit werk voor haar rekening neemt, is stichting Prinses Wilhelmina Fonds. Ride for the Roses geeft aan dat er later dat jaar wellicht nog gelegenheid zal zijn om anders dan gewoonlijk acties te ondernemen die fondsen opleveren voor hetzelfde belangrijke goede doel.

Zo worden in gesprekken met experts mogelijkheden uitgewerkt om in het tweede kwartaal van 2021 met virtuele en ‘covid19-veilige’ activiteiten te komen, die aanspreken bij alle leeftijdsgroepen en die eveneens bijdragen aan de fondsenwerving voor 2021.