Geen steun bij regeringen van Curaçao en Aruba voor huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht

DEN HAAG – Staatssecretaris Van Huffelen heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat de regeringen van Curaçao en Aruba geen plannen hebben om het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht mogelijk te maken.

De discussie over het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht in het Caribisch deel van het Koninkrijk is complex en ligt gevoelig. Elk van de vier autonome landen binnen het Koninkrijk – Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten – heeft de verantwoordelijkheid om de fundamentele mensenrechten en vrijheden van hun burgers te waarborgen.

Europese Hof

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat als landen het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht niet openstellen, zij verplicht zijn om een alternatief te bieden, zoals een wettelijk verankerd geregistreerd partnerschap.

Aruba heeft al een eerste stap in deze richting gezet, hoewel het huidige geregistreerde partnerschap niet dezelfde juridische rechten en beschermingen biedt als een huwelijk. Curaçao en Sint-Maarten hebben nog geen gelijkwaardige stappen ondernomen.

Discriminatieverbod

Ondertussen heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geoordeeld dat Aruba en Curaçao het discriminatieverbod hebben geschonden door partners van hetzelfde geslacht uit te sluiten van het huwelijk. Deze uitspraken zijn momenteel in cassatie bij de Hoge Raad.

Hoewel de weg naar gelijkheid nog steeds complex en onzeker is, is het duidelijk dat de kwestie van het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht centraal zal blijven staan in de discussies over mensenrechten en vrijheden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De komende uitspraken van de Hoge Raad worden met grote belangstelling gevolgd, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen.