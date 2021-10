Geen strengere maatregelen Bonaire ondanks aanhouden van besmettingen

6 Gedeeld

KRALENDIJK – Er komen geen strengere maatregelen op Bonaire. Dat zegt gezaghebber Edison Rijna. Het beleid is nu gericht op het indammen van het virus, daar waar besmettingen plaatsvinden, zoals op scholen.

Bonaire is het enige eiland waar het aantal nieuwe besmettingen per dag nauwelijks afneemt. Hoe dat komt weten de gezondheidsautoriteiten niet. Uit onderzoek blijkt dat toeristen nauwelijks een rol van betekenis spelen in het doorgeven van het virus, besmettingen zijn vooral lokaal.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures