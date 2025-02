natuur Geen tsunami gevaar voor Aruba, Curaçao en Bonaire Dick Drayer 08-02-2025 - 2 minuten leestijd

Caribisch gebied op scherp na aardbeving van 7,6

WILLEMSTAD – Op zaterdagavond heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter het Caribisch gebied opgeschrikt. Het epicentrum lag ten noorden van Honduras, op ongeveer tien kilometer diepte. De beving werd geregistreerd om 19.23 uur lokale tijd (23.23 UTC).

Aanvankelijk werd een tsunamiwaarschuwing uitgegeven voor een groot deel van het Caribisch gebied, waaronder ook de ABC-eilanden. Deze waarschuwing werd later beperkt tot specifieke gebieden, waaronder Puerto Rico, de Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Cuba. Volgens het Amerikaanse Tsunamiwaarschuwingscentrum blijft het risico op gevaarlijke golven bestaan binnen een straal van 1000 kilometer van het epicentrum, wat onder meer de kustgebieden van Jamaica, Mexico en Haïti omvat.

Lokale meteorologische diensten, zoals die van Curaçao en Bonaire, melden dat er op dit moment geen directe dreiging is voor de ABC-eilanden. Toch blijven de autoriteiten de situatie nauwlettend volgen. Op Bonaire benadrukt de overheid dat de aardbeving geen impact heeft gehad op het eiland, maar waarschuwt ze inwoners om alert te blijven op verdere updates.

De aardbeving zorgde voor een tijdelijke paniek in diverse landen in de regio, en de kracht ervan werd aanvankelijk geschat op 8,0. Na verdere analyses werd dit bijgesteld naar 7,6. Het blijft voor kustgebieden essentieel om updates van lokale autoriteiten en meteorologische diensten in de gaten te houden.

