Geen uitbreiding stemmen per volmacht op BES-eilanden

Den Haag – De ruimere regels in Nederland om bij volmacht te mogen stemmen, gelden niet voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Vanwege covid-19 mogen kiezers op 17 maart hun stem per volmacht uitbrengen.

Op de eilanden is het systeem per volmacht in het verleden misbruikt om stemmen te ronselen.

Ook voor de eilandsraadsverkiezingen van 2023 wil de minister de volmachtregeling op Bonaire, Saba en Sint Eustatius beperken.

