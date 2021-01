Geen verplichte quarantaine meer voor reizigers naar Curaçao

205 Gedeeld

Per 1 januari 2021 is het inreisbeleid op Curaçao aangepast. Reizigers hoeven niet meer 14 dagen in verplichte quarantaine bij aankomst op Curaçao.

Ook hoeven reizigers uit hoge risicolanden, zoals Nederland en de Verenigde Staten, niet langer toestemming te vragen om Curaçao binnen te komen.

Reizigers moeten wel in het bezit zijn van een negatief PCR-testresultaat dat niet ouder is dan 72 uur voor het moment van vertrek.

Ook dienen passagiers een Passenger Locator Card (PLC) in te vullen. Deze maatregelen gelden niet voor kinderen van zes jaar en jonger.

