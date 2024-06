Sport Geen zesde Olympische Spelen voor Churandy Martina Redactie 25-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De hoop op olympische deelname van de Nederlandse sprinters op de 4×100 meter estafette in Parijs is vervlogen. Churandy Martina, de 39-jarige sprinter uit Curaçao, zal zijn indrukwekkende carrière niet afsluiten op de Olympische Spelen van 2024. Het Nederlandse estafetteteam is voorbijgestreefd op de wereldranglijst en heeft daarmee de kans op kwalificatie verspeeld.

Botswana heeft tijdens de Afrikaanse kampioenschappen in Kameroen een tijd van 38,19 gelopen, sneller dan de 38,30 van Nederland. Hiermee hebben ze de cruciale zestiende plaats op de wereldranglijst overgenomen, die nodig is voor olympische kwalificatie. Nederland stond tot afgelopen weekend op deze positie, maar de prestaties van Botswana hebben hen naar de zeventiende plek verwezen.

In mei slaagde het Nederlandse sprintviertal er tijdens de World Relays op de Bahama’s niet in om een van de veertien directe startplekken voor de Olympische Spelen in Parijs te bemachtigen. De laatste twee olympische tickets worden toegekend aan de landen die op 30 juni de vijftiende en zestiende plaats innemen op de wereldranglijst. Met de huidige stand lijkt deelname voor Nederland onhaalbaar.

Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Nsikak Ekpo behaalden eerder deze maand nog zilver op de 4×100 meter bij de EK in Rome, maar wisten daar geen snellere tijd neer te zetten. Een ultieme poging in Genève om de tijd te verbeteren mislukte afgelopen week. In de stromende regen noteerden de sprinters een tijd van 38,75, onvoldoende om hun positie op de wereldranglijst te verbeteren.

Voor Churandy Martina betekent dit dat hij zijn loopbaan niet zal kunnen afsluiten op de Olympische Spelen in Parijs. Martina, die als reserveloper deel uitmaakte van het estafetteteam, heeft zich voorlopig niet op een individuele afstand geplaatst voor het grootste sportevenement ter wereld en zal dit naar verwachting ook niet meer doen. Hij was wel aanwezig bij de voorgaande vijf Spelen, een prestatie die getuigt van zijn lange en succesvolle carrière.