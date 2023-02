Gehandicapte jongen van 22 komt om bij woningbrand

WILLEMSTAD – Een brand in een woning aan de Cubaweg is een gehandicapte jongen van 22 jaar afgelopen zondag fataal geworden. Jan Carlos Faneyte, geboren op 26 december 2002 op Curaçao kon niet op eigen kracht zijn slaapkamer verlaten en is gestikt in de rook.

Na de melding was de politie snel ter plaatse. Het huis stond toen al in lichterlaaie en het lukte de brandweer om een oude vrouw uit het huis te redden, voor de jongen kwam de hulp te laat.

Autoriteiten zijn samen met het forensisch team een onderzoek gestart om te achterhalen hoe de brand in het huis is ontstaan. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting.