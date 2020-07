Geld loterijkoning uit Amerika komt vrij

73 Gedeeld

Curacao

Willemstad – De ruim 70 miljoen gulden crimineel geld van Robbie dos Santos komt in december vrij. Dat zegt minister Quincy Girigorie.

Het gaat om geld waarop in Amerika beslag is gelegd vanwege de witwas en belastingontduikingszaak tegen de loterijkoning van Curaçao. Het geld wordt verdeeld tussen Amerika en Curaçao. Een deel is voor de Belastingdienst, de rest voor criminaliteitsfonds.

