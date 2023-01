Geld pinnen op Curaçao: gebruik van geldautomaten op het eiland

Geschatte leestijd: 4 minuten

Curaçao is een belangrijk financieel en toeristisch centrum in de regio. Er zijn verschillende banken met meerdere vestigingen op het eiland, waaronder Maduro & Curiel’s Bank , ORCO Bank en Banco di Caribe waar je geld kunt pinnen en gebruik kunt maken van geldautomaten op het eiland.

Er zijn tal van geldautomaten op het eiland te vinden, zowel bij banken als in winkelcentra en op luchthavens. De meeste geldautomaten accepteren internationale creditcards en debitcards van Visa, Mastercard, American Express en Maestro.

Het is aan te raden om vooraf te controleren of uw bank of creditcardmaatschappij internationale transactiekosten in rekening brengt voordat u geld opneemt bij een geldautomaat op Curaçao. Bovendien is het verstandig om te controleren of uw bankpas geactiveerd is voor gebruik in het buitenland voordat u op reis gaat.

Kan je met Euro’s betalen op Curaçao?

Op het eiland Curaçao wordt de Antilliaanse gulden (ANG) als officiële munteenheid gebruikt. Sommige winkels, restaurants en andere bedrijven accepteren ook de Amerikaanse dollar (USD) als betaalmiddel.

Het is mogelijk dat sommige winkels, restaurants of andere bedrijven ook Euro’s (EUR) accepteren als betaalmiddel, maar dit is niet zo gebruikelijk op het eiland. Het is aan te raden om vooraf te controleren of een bedrijf Euro’s accepteert voordat u ze wilt gebruiken als betaalmiddel.

Als u Euro’s wilt gebruiken om te betalen op Curaçao, kunt u ze omwisselen voor Antilliaanse guldens of Amerikaanse dollars bij een wisselkantoor of bank op het eiland. Houd er rekening mee dat er wisselkosten in rekening kunnen worden gebracht voor het omwisselen van valuta.

Betalen op Curaçao

Op het eiland Curaçao kunt u op verschillende manieren betalen, afhankelijk van waar u bent en wat u wilt kopen.

In winkels en restaurants kunt u vaak betalen met contant geld, creditcard of debitcard. De meeste geaccepteerde creditcards zijn Visa, Mastercard en American Express. Sommige winkels en restaurants accepteren ook mobiele betalingen via apps zoals Apple Pay en Google Pay.

Bij de meeste tankstations kunt u betalen met contant geld of creditcard. Sommige tankstations hebben ook betaalautomaten waarmee u kunt betalen met een debitcard.

Op het eiland zijn ook verschillende pinautomaten te vinden, waarmee u geld kunt opnemen met uw debitcard of creditcard. De meeste pinautomaten accepteren internationale creditcards en debitcards van Visa, Mastercard, American Express en Maestro. Het is aan te raden om vooraf te controleren of uw bank of creditcardmaatschappij internationale transactiekosten in rekening brengt voordat u geld opneemt bij een pinautomaat op Curaçao.

Wat kost geld pinnen en het gebruik van geldautomaten op Curaçao?

De kosten van geld pinnen kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type bankpas of creditcard dat u gebruikt, de valuta waarin u wilt pinnen en de bank of creditcardmaatschappij waarmee u bent aangesloten.

Sommige banken of creditcardmaatschappijen brengen geen of lage kosten in rekening voor geldopnamen bij pinautomaten op het eiland Curaçao, terwijl anderen relatief hoge kosten in rekening kunnen brengen. De kosten kunnen ook variëren afhankelijk van de valuta waarin u wilt pinnen.

Het is aan te raden om vooraf te controleren wat de kosten zijn voor geldopnamen bij pinautomaten op Curaçao voordat u op reis gaat. U kunt dit doen door contact op te nemen met uw bank of creditcardmaatschappij of door de informatie te raadplegen op hun website. Zo kunt u de kosten van geld pinnen op Curaçao vergelijken en eventueel overstappen naar een bank of creditcardmaatschappij met lagere kosten als dat nodig is.

Kun je pinnen op het vliegveld van Curaçao?

Ja, het is mogelijk om geld te pinnen op het vliegveld van Curaçao. Er zijn meerdere pinautomaten te vinden op het vliegveld, zowel voor aankomende als vertrekkende passagiers.

De meeste pinautomaten op het vliegveld accepteren internationale creditcards en debitcards van Visa, Mastercard, American Express en Maestro. Het is aan te raden om vooraf te controleren of uw bank of creditcardmaatschappij internationale transactiekosten in rekening brengt voordat u geld opneemt bij een pinautomaat op het vliegveld.

Houd er rekening mee dat er soms wachttijden kunnen zijn om geld op te nemen bij pinautomaten op het vliegveld, vooral tijdens drukke periodes. Het is daarom aan te raden om voldoende contant geld mee te nemen voordat u op reis gaat, zodat u niet te veel tijd hoeft te spenderen aan het pinnen van geld op het vliegveld.