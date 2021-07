Geldschieters mogen hun klanten bij wanbetaling niet op Facebook zetten

WILLEMSTAD – Een geldschieter op het eiland mag informatie van wanbetalers niet op zijn facebook zetten en ook geen 30 procent rente rekenen. Dat heeft de rechter gisteren bepaald in kort geding.

De geldschieter had 20.000 gulden aan zijn slachtoffer geleend en daarover 30 procent rente geëist. Maar de wettelijke maximale rente per jaar is 27 procent. Toen het slachtoffer niet op tijd betaalde, zette de geldschieter zijn foto plus verhaal op zijn facebookpagina. Het slachtoffer werd zelfs oplichter genoemd. In het vonnis is de geldschieter nu verplicht alles weg te halen en een rectificatie te plaatsen. Doet hij dat niet dan kan hij een boete van 10.000 gulden krijgen.

