Gemeenschappelijk Hof van Justitie en Openbaar Ministerie op FRED beurs in Rotterdam

ROTTERDAM – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie het Openbaar Ministerie van alle eilanden doen op 29 oktober 2022 mee aan de banenbeurs, FRED Expo in het WTC Rotterdam.

Het Hof wordt vertegenwoordigd door een aantal collega’s en ook de vicepresident van de vestigingen Curaçao en Bonaire is aanwezig om de geïnteresseerden van informatie over het Hof en diens werkzaamheden te voorzien.

Recruitment evenement

Flinx Recruitment Expo Dutch Caribbean, of FRED is een recruitment evenement gecreëerd en georganiseerd door Flinx Recruitment. FRED is waar een ontmoetingspunt wordt gecreëerd voor werkzoekenden in Nederland en werkgevers in Caribisch Nederland.

FRED heeft als primaire doel het stimuleren van de (r)emigratie van studenten en professionals in Nederland naar Caribisch Nederland. FRED is uitgegroeid tot het jaarlijkse wervingsevenement voor studenten en professionals die op zoek zijn naar informatie voor vacatures

Studenten die een voorproefje willen hebben van het werken bij het Gemeenschappelijk Hof of Openbaar Ministerie middels een stage en alle professionals die ook deel willen uitmaken van de Caribische rechtspraak en op die manier een positieve bijdrage willen leveren aan onze maatschappij, worden uitgenodigd om de stand van het Hof te bezoeken.