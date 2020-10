Geneesmiddelenvoorziening Curaçao in gevaar

108 Gedeeld

De geneesmiddelenvoorziening op Curaçao is in gevaar. Dat stelt de tijdelijke inspecteur geneesmiddelen van de Inspectie Volksgezondheid in een brief aan minister van Volksgezondheid, Zita Jesus Leito.

Daarin staat dat de huidige bezuinigingen binnen de SVB van 35 miljoen gulden er op korte termijn voor zorgt dat geneesmiddelen niet meer beschikbaar zijn onder het huidige stelsel van de geneesmiddelen voorziening op Curaçao.

SVB

SVB zet volgens de Inspectie in op generieke geneesmiddelen en heeft de winstmarge vastgesteld op twintig procent. Merkpreparaten leveren een marge op van tien procent.

“Dat stelt de sector voor problemen”, aldus tijdelijk Inspecteur Peter Fontilus. “De importeurs van geneesmiddelen wentelen de bezuiniging van de marges af op de apotheken, die nu geen kant meer op kunnen.”

“Het gevolg is dat importeurs de apotheken de wacht hebben aangezegd en in sommige gevallen cash betaling eisen van de botika’s, dan wel betaaltermijnen terugbrengen, schrijft Fontilus.

In gebreke blijven

Apothekers komen nu ook in de problemen en eisen van de SVB binnen twee weken betaling van geleverde geneesmiddelen na de indiening van de maanddeclaratie. SVB heeft in vergadering verklaard hier niet aan te kunnen voldoen.

“Het gevolg zal zijn dat apotheken in gebreke zullen raken ten opzichte van de geneesmiddelengroothandelaren. En dan zullen patiënten óf cash moeten gaan betalen voor hun geneesmiddelen en dit later zelf bij de SVB moeten gaan terughalen, of patiënten zullen zonder hun geneesmiddelen komen te zitten”, waarschuwt Fontilus

Afspraken

De tijdelijke Inspecteur verzoekt de minister van Volksgezondheid wil nu dat de partijen door de minister bij elkaar worden geroepen om tot afspraken te komen, die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.