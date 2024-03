Geniet van Chef’s Table op Curaçao |Advertorial

Ben jij op vakantie op Curaçao of misschien woon je op het eiland? En houd je van heerlijk eten? Geniet dan eens van de Chef’s Table op Curaçao. Tijdens de chef’s table belevenis zit jij op de beste plek in het restaurant, vlakbij de chef. Je krijgt een heerlijk 6-gangendiner met Caribische ingrediënten voorgeschoteld. Dat is pas genieten!

De chef’s table is een speciale tafel, meestal in de keuken van het restaurant. Deze tafel is bedoeld voor bijzondere gasten. Op het menu staan vaak vele gangen met luxe en bijzondere gerechten. En omdat je zo dichtbij de keuken zit, kun je de chef kok vanaf jouw plek zien werken. De chef en de gasten kunnen op die manier ook interactie hebben met elkaar. Een bijzondere belevenis dus!

Lees ook: Boek nu een vliegticket naar Curaçao voor 580 euro per persoon

Op Curaçao kun je ook genieten aan een chef’s table. Deze speciale culinaire ervaring is slechts enkele keren per maand te boeken. Ook is er maar plek voor slechts achttien gasten. Dus wil je deze culinaire belevenis eens meemaken, kijk dan direct hier voor beschikbaarheid.

Tijdens de culinaire belevenis word je verwend met een heerlijk 6-gangenmenu (inclusief twee amuses). Voor het menu zijn natuurlijk verse en lokale ingrediënten gebruikt. De chef creëert echt Caribische gerechten met een moderne twist. Natuurlijk zijn de bijpassende wijnen inbegrepen bij de prijs. Wil je liever geen alcohol drinken, geen probleem, ook frisdank en flessenwater is inclusief.

Wil jij ook genieten van Chef’s Table op Curaçao?

Lijkt het jou heerlijk om ook eens te komen genieten aan de Chef’s Table? Dat kan. De Chef’s Table wordt slechts enkele keren per maand georganiseerd. Er is slechts plek voor achttien gasten aan tafel, dus deze culinaire belevenis is snel uitverkocht. Reserveer dus vandaag nog jouw plek aan tafel bij de chef kok!

Wil jij liever zelf Caribische gerechten leren koken? Je kunt hier een kookworkshop boeken waar je zelf aan de slag gaat.

Dit artikel bevat affiliate links