Gerecht: Dierenbescherming mag honden in laten slapen

WILLEMSTAD – De Dierenbescherming mag zwerf- en loslopende honden vangen of laten vangen. Dat oordeelt het Gerecht in eerste Aanleg. Verschillende stichtingen die op Curaçao voor dieren opkomen, hadden een zaak aangespannen tegen de Dierenbescherming.

De Curaçaose dierenbescherming is van plan om binnenkort te starten met een grote vangactie van zwerfdieren, waarbij deelnemers die honden en katten van straat plukken een vergoeding krijgen.

Volgens de Dierenbescherming zijn zij gedwongen om zwerfdieren te gaan doden wegens gebrek aan opvangplekken. De andere dierenorganisaties stellen dat het afmaken van dieren bij wet is verboden. Bovendien heeft de Dierenbescherming nagelaten om opvangplekken te creëren en is ernstig in gebreke gebleven.

Dieren op straat

Volgens de rechter gaat het in deze zaak in de kern om de vraag of de Dierenbescherming haar voornemen om zwerf- en loslopende honden die zich op straat bevinden te vangen, mag uitvoeren.

Daarnaast gaat het om de vraag of, en in hoeverre, de Dierenbescherming uitvoering moet geven aan bepalingen die zijn opgenomen in de nieuwe Landsverordening dierenwelzijn van januari 2023.

Het gerecht oordeelt dat de Dierenbescherming niet onrechtmatig handelt als zij zwerf- en loslopende honden vangt of laat vangen. Ook oordeelt het gerecht dat de Dierenbescherming niet de instantie is die de bepalingen uit de landsverordening zelfstandig dient uit te voeren en vorm te geven.

Het Gerecht stelt dat geen van de organisaties gezonde dieren wil laten inslapen en dat ook hardop erkennen. Maar omdat de Dierenbescherming wettelijk een aantal taken opgelegd heeft gekregen, waaronder de bewaring en het beschikken over de gevangen honden, is zij wel de organisatie die met name voor die ondankbare taak wordt gesteld. Als opvang of adoptie van gevangen loslopende honden niet lukt, mag inslapen wel en is dat niet in strijd met de wet.