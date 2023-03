WILLEMSTAD – Papagayo Curaçao heeft aangekondigd dat haar Beach Club na renovatie is heropend. Gasten kunnen nu genieten van een moderne en luxueuze setting, inclusief een infinity pool, VIP-cabana’s en ligstoelen.

De beach club biedt ook catering, decoratie, muziek en entertainment voor evenementen zoals bruiloften en zakelijke bijeenkomsten.

De toegang tot de strandbedden en de beach club is gratis voor gasten die in het hotel of in een villa van het resort verblijven.