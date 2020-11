Gerstenbluth: hogere aantallen, geen paniek

25 Gedeeld

Curaçao kent vandaag 33 nieuwe coronabesmettingen. Daarvan zijn 25 nog niet traceerbaar naar bekende cases. Acht wel.

Een patiënt die in het CMC lag voor iets anders, is positief getest, waardoor het aantal coronapatiënten nu acht is, van wie een in de intensive care ligt. Er zijn 314 actieve besmettingen op het eiland.

Ondanks het record aantal nieuwe besmettingen van gisteren, 51, is er vooralsnog geen reden om de maatregelen aan te scherpen. Dat zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth.

De besmettingen van gisteren hebben zich voorgedaan bij drie verschillende grote families. De nieuw positief geteste cases komen niet uit het buitenland.

De epidemioloog roept nogmaals op om de geldende maatregelen te volgen, zoals afstand houden, handenwassen en grote groepen vermijden.

Toeristen blijven gewoon welkom op het eiland. Uit contact tracing blijkt dat de besmettingen vooral lokaal zijn en amper worden geïmporteerd.