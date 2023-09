Geruchten worden hardnekkiger: Dick Advocaat naar Curaçao?

WILLEMSTAD – De kans is groot dat Dick Advocaat binnenkort weer op het veld staat. De 75-jarige trainer is met de voetbalbond van Curaçao in gesprek over het bondscoachschap, meldt ESPN.

Bevestiging is er nog niet, de Curaçaose voetbalbond ontkende vorige week in een persbericht nog luid en duidelijk niet met de 75-jarige Hagenees in gesprek te zijn.

Advocaat stopte eind vorig seizoen als trainer van ADO Den Haag, maar is mogelijk dus snel weer onder de pannen. ‘De gesprekken met de Curaçaose bond lopen nog, maar het ziet er positief uit’, klinkt het bij ESPN.

Bij Curaçao moet Advocaat de ontslagen Remko Bicentini opvolgen. Bicentini kreeg zijn congé, nadat het land in de voorrondes van de Gold Cup werd uitgeschakeld door Saint Kitts en Nevis. Dean Gorré was na het ontslag van Bicentini interim-bondscoach.

Met Advocaat moet Curaçao zich kwalificeren voor het WK 2026 in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Voor Advocaat wordt het zijn zesde klus als bondscoach, nadat hij eerder Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, Rusland, Servië en Irak onder zijn hoede had.

Jan Boskamp verklapte tegenover Veronica al dat Advocaat in beeld is bij Curaçao. “Een paar weken terug begon Dickie ineens over onze tijd in Suriname en Curaçao”, zei hij.

“Wij voetbalden daar voor het koninkrijk, maar dat is misschien al zestig jaar geleden. Dus ik dacht wat zit hij nou te zeiken steeds. En ineens begon het bij mij te werken. Dan kom je er eigenlijk achter welke aanbieding hij heeft gehad. Curaçao natuurlijk, honderd procent.”