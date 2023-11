Gescheiden vader krijgt toestemming voor vakantie naar Curaçao met eigen kind

ALKMAAR – Een gescheiden vader die met zijn minderjarig kind het 30-jarige huwelijk van zijn grootouders op Curaçao wil vieren, krijgt toestemming van de rechter om te gaan. De moeder had dat willen voorkomen, maar krijgt de kous op haar kop.

De vader en moeder, die vroeger een relatie hadden, stonden tegenover elkaar in de rechtbank. De moeder verzette zich tegen het verzoek van de vader om met hun minderjarig kind naar Curaçao te reizen van 24 oktober 2023 tot 7 november 2023.

Dat zou niet veilig zijn, mede omdat het kind striemen en littekens had. Waarschijnlijk om die reden had de moeder eerder al de afgesproken zorgregeling eigenhandig opzij gezet.

Maar uit eerder onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, bleek dat beide ouders in staat zijn een veilig en stabiel opvoedklimaat te bieden en dat er geen redenen zijn om daaraan te twijfelen.

Verder is de rechter van oordeel dat het in het belang is van het minderjarige kind om met zijn familie het huwelijksfeest van zijn opa en oma te vieren. Daarbij is van belang dat het kind ook zijn wortels heeft op Curaçao.

De rechtbank kende ook een dwangsom van 500 euro toe aan de moeder als ze niet meewerkt aan het overdragen van het kind met zijn paspoort, de dag voor vertrek.

De dwangsom is nodig volgens de rechter gezien de houding van de moeder en het feit dat zij haar kind in het kader van de zorgregeling op 6 oktober 2023 niet heeft meegegeven aan de vader.

Daarnaast werd het verzoek van de moeder om de omgang van de vader met het kind te beperken, afgewezen. Hierbij werd benadrukt dat continuïteit en duidelijkheid in de omgang in het belang van het kind zijn. De moeder kreeg daarom nog een dwangsom opgelegd van 50 euro in dit geval voor het eerder niet naleven van de zorgregeling.