Gevaarlijke afval veroorzaakt explosie in Selikor-vrachtwagen

WILLEMSTAD – Afgelopen week is er tijdens het ophalen van vuil een gasfles ontploft, die in de kliko was gegooid. Het gaat om een fles die gebruikt wordt bij het lassen. Niemand raakte gewond, maar de vuilophalers van Selikor schrokken zich rot.

Het vuilverwerkingsbedrijf spreekt van een gevaarlijke situatie en doet een oproep aan mensen om verantwoord om te gaan met afval. Het personeel van Selikor komt dagelijks gevallen tegen waarbij mensen afval in een vuilnisbak plaatsen dat er niet in thuishoort.

De vuilverwerker zegt dat niet al het afval in een vuilnisbak kan worden gegooid. Ontvlambare materialen, medisch afval, olie, verf en chemisch afval zijn daarvan voorbeelden. Een vuilnisbak is bedoeld voor het deponeren van huishoudelijk of bedrijfsafval.

Bedrijven

In het geval van bedrijven mogen industriële afvalstoffen niet in een vuilnisbak worden gegooid. Wanneer men van dit soort afval af moet, moet men contact opnemen met Selikor om op een verantwoorde manier van het afval af te komen.

De vuilverwerker biedt verschillende manieren om verschillende soorten afval op een verantwoorde manier te verwijderen. In sommige gevallen kan het afval worden hergebruikt of gerecycled. Selikor kan instructies geven over hoe men het afval moet voorbereiden.