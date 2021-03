2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Sportcomplex Barber is bijna klaar. Er is een multi-functionele centrum gebouwd en het veld is voorzien van kunstgras.

Inmiddels is er ook begonnen met het plaatsen van verlichting op het veld. Dat gebeurt in samenwerking met de SDKK-gevangenis. Gedetineerden helpen het installatiebedrijf om alles op tijd af te krijgen. Het sportcomplex van Barber is al sinds 2003 in ontwikkeling, maar al te soepel is het nooit gegaan. Dat lijkt nu, in 2021 eindelijk voorbij.