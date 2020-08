Gevangenis corona-vrij

Willemstad – De SDKK-gevangenis is corona-vrij, dat laat de overheid weten. Er doen verhalen de ronde over coronabesmettingen onder gevangenen, maar deze zijn niet waar, benadrukt de regering.

Een familielid van een van de gevangenismedewerkers is besmet het het covid-19 virus, maar deze is niet positief. In de persconferenties werd meerdere keren gevraagd naar de situatie in de gevangenis en werd deze bestempeld door journalisten als ‘onhygienisch’.

