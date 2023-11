Gevangenispersoneel ontvangt diploma bedrijfshulpverlener 

WILLEMSTAD – 33 medewerkers van het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou SDKK hebben hun diploma als bedrijfshulpverlener voor de gevangenis ontvangen. De cursus omvatte onderwerpen als EHBO, hoe te handelen bij calamiteiten, brand blussen en meer.

Alle cursisten moesten het theoretische en praktische gedeelte van de cursus afronden, dat eindigde met een examen.

De cursisten kunnen in geval van eerste hulp reanimeren en kennen het gebruik van een AED, een Automatische Externe Defibrillator bij hartstilstand en het behandelen van verschillende soorten verwondingen en ziekteverschijnselen.

BHV’ers hebben geleerd hoe ze een beginnende brand kunnen blussen met behulp van verschillende blusmiddelen, zoals blusdekens, brandblussers, en brandslangen. Ook leren ze hoe ze moeten omgaan met gevaarlijke stoffen en wat te doen bij een explosie.

De bedrijfshulpverleners hebben ook geleerd hoe ze de gevangenis veilig en efficiënt kunnen ontruimen in geval van een calamiteit. Dit omvat het geven van instructies aan de aanwezige mensen, het controleren van het gebouw op achtergebleven personen, en het samenwerken met de hulpdiensten.

Het management van de gevangenis is ervan overtuigd dat, mocht er een calamiteit of gevaarlijke situatie in de SDKK plaatsvinden, er nu gecertificeerd personeel aanwezig is om adequaat te handelen.