Gevangenisstraf geëist tegen twee politieagenten

WILLEMSTAD – Twee politieagenten moeten de gevangenis in, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Bij een arrestatie van een man op 18 januari vorig jaar hebben ze volgens het OM excessief geweld gebruikt.

De man brak daarbij vijf ribben. De agenten ontkennen. Een van hen zat nog in zijn proeftijd vanwege eerdere incidenten waarbij geweld was gebruikt. Als de rechter de eis overneemt moeten beiden hun badge inleveren voor de komende tweeëneenhalf jaar. Uitspraak is op 30 mei.