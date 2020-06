Gevluchte man blijkt negatief getest

21 Gedeeld

Willemstad – De 45-jarige Curaçaose man die zaterdag ontsnapte uit het Bed & Bike hotel aan de Caracasbaaiweg is negatief getest. De man was een week eerder uit Nederland aangekomen en moest veertien dagen in quarantaine blijven. Hij werd onder begeleiding van familieleden teruggebracht.

Gisteren maakt Izzy Gerstenbluth bekend dat er nog een persoon positief is getest. Ook nu gaat het weer om iemand die terug is gekomen uit het buitenland en in quarantaine zat. In totaal zijn er nu 23 mensen positief getest op het virus waarvan 7 in quarantaine zaten.

