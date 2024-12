Algemeen Gevoelige gegevens onderstand per abuis naar Staten gestuurd Dick Drayer 12-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Door een fout zijn vertrouwelijke gegevens van ongeveer vijfduizend onderstandtrekkers onbedoeld naar de Statenleden gestuurd. Statenvoorzitter Charetti America-Francisca bevestigt het incident tegenover de Amigoe en vraagt Statenleden dringend om de e-mail met het bestand te verwijderen.

Het bestand bevatte gevoelige informatie zoals namen, adressen, identiteitsnummers, telefooncontacten en uitkeringsgegevens. Dit lek ontstond toen documenten vanuit het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) werden verzonden als reactie op vragen van Statenleden over het beleid rondom onderstandtrekkers.

Volgens Statenvoorzitter America-Francisca gebeurde de verzending per ongeluk en was het geen actie van minister Javier Silvania, die verantwoordelijk is voor het ministerie. Ze wees op vermoeidheid bij de ambtenaar die de documenten laat in de nacht verstuurde. In een intern bericht werd Statenleden gevraagd om het bestand niet verder te delen en het direct te verwijderen.

Privacy

PNP-fractieleider Ruthmilda Larmonie-Cecilia noemt het incident onacceptabel en stelt dat het ingaat tegen het recht op privacy. Zij benadrukt dat ambtenaren dergelijke fouten niet mogen maken en dat er beter toezicht nodig is.

De PNP-fractie waarschuwt voor het risico van lekken van andere gevoelige informatie, zoals belastinggegevens en salarisinformatie. De partij dringt aan op strikte maatregelen om herhaling te voorkomen.

