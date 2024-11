Vakantie Gevonden trouwring op Curaçao: wie is de eigenaar? Dick Drayer 02-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een achtjarig jongetje uit Nederland heeft tijdens het snorkelen bij Baya Beach, rond de Tugboat, een trouwring gevonden met een bijzondere gravering. In de ring staan de woorden ‘Haarlem’ en ‘april’, wat mogelijk verwijst naar de Nederlandse stad of een persoonlijke naam. De oproep om de eigenaar te vinden is al ruim 330 keer gedeeld op Facebook, maar heeft nog geen succes opgeleverd.

De moeder van de jongen, Juultje Ewalts uit Lomm in Venlo, vertelt tegen haarlem105.nl dat haar zoon Wes erg opgetogen was over de vondst. “Hij was superblij dat hij een echte gouden ring had gevonden. Na het met trots aan zijn klasgenoten te hebben laten zien, ligt de ring nu bij ons thuis,” aldus Ewalts.

Met een oproep op sociale media hoopt Ewalts de eigenaar van de ring te vinden. “Het zou fantastisch zijn als de eigenaar gevonden wordt,” zegt ze. De graveringen ‘Haarlem’ en ‘april’ geven aanwijzingen, maar laten nog ruimte voor interpretatie. Ewalts vraagt mensen die zich mogelijk herkennen in deze combinatie of die een ring verloren tijdens een vakantie op Curaçao om contact met hen op te nemen.

