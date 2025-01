Economie Gezonde doorstart ENNIA per 1 januari 2025 Maarten Schakel 03-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Verzekeraar ENNIA heeft per 1 januari 2025 een gezonde doorstart gemaakt. Dat schrijft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een persbericht. De doorstart gebeurde met steun van de regeringen van Curaçao en Sint Maarten. De nieuwe verzekeringsgroep is financieel gezond en kan zelfstandig opereren.

De nieuwe groep bestaat uit vier bedrijven en opereert zij onder de naam ENNIA. Aan het hoofd staat ENNIA Holding N.V., een nieuwe entiteit. Hieronder vallen ENNIA Leven N.V., ENNIA Caribe Schade N.V. en ENNIA Caribe Zorg N.V. Alle vier bedrijven hebben vergunningen ontvangen van de CBCS en De Nederlandsche Bank (DNB) om verzekeringen aan te bieden op Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. De oude noodregeling voor ENNIA Caribe Schade en ENNIA Caribe Zorg is opgeheven, zo meldt de CBCS.

Oude structuur blijft bestaan

De oude ENNIA-structuur blijft bestaan onder de namen VEHIA N.V. en VELIA N.V. Deze bedrijven blijven onder de noodregeling vallen. De Centrale Bank blijft toezicht houden en werkt verder aan het innen van schadevergoedingen van de voormalige eigenaren van ENNIA.

Verdeling van polissen

De CBCS laat weten dat een deel van de polissen is overgeheveld naar de nieuwe groep. Dit betreft polissen waarvan premies zijn betaald vanaf 4 juli 2018, de datum waarop de noodregeling inging. Verplichtingen van vóór die datum blijven bij VELIA N.V. Deze verplichtingen worden volledig uitbetaald aan polishouders, zoals afgesproken in een akkoord tussen Curaçao, Sint Maarten en de CBCS.

Mismanagement

ENNIA kwam in de problemen doordat het jarenlang financieel slecht werd beheerd. De reserves van het bedrijf, bedoeld om polissen en pensioenen uit te keren, waren niet toereikend. Grote sommen geld waren verdwenen naar de eigenaar, en beleggingen waren niet meer genoeg om alle verplichtingen te dekken. Dit bracht de belangen van duizenden polishouders, waaronder mensen met levensverzekeringen en pensioenen, in gevaar. De exacte omvang van de schuld van ENNIA is moeilijk precies te bepalen, maar het ging om honderden miljoenen Amerikaanse dollars.

In 2018 greep de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in en plaatste ENNIA onder een noodregeling. Dit betekent dat de Centrale Bank tijdelijk de controle overnam om erger te voorkomen. Het doel was om de verzekeraar financieel gezond te maken en ervoor te zorgen dat polishouders hun geld zouden krijgen.

Vragen en contact

In haar persbericht adviseert de CBCS polishouders met vragen om contact op te nemen met ENNIA via +5999 4343800 of per e-mail op [email protected]. Een FAQ-document biedt extra uitleg over de veranderingen.

Met deze doorstart zet ENNIA volgens de CBCS een belangrijke stap naar een gezonde toekomst.

66