Gezondheidsdienst Curaçao dringt aan op gezamenlijke strijd tegen muggenoverlast tijdens regenseizoen

WILLEMSTAD – De Openbare Gezondheidsdienst van Curaçao roept de bevolking op tot een gezamenlijke aanpak van muggenoverlast, met speciale aandacht voor de vernietiging van broedplaatsen nu het regenseizoen is aangebroken. De Aedes aegypti, beter bekend als de dengue- of tijgermug, is de voornaamste verspreider van ziekten zoals dengue, chikungunya en zika, en gedijt in stilstaand water in de leefomgeving van mensen.

Recentelijk is op verschillende eilanden in het Caribisch gebied dengue vastgesteld, waarbij dengue type 2 opvalt. Het is volgens de gezondheidsdienst noodzakelijk om de inspanningen te intensiveren om deze broedplaatsen te vernietigen. Hiervoor vraagt de dienst om actieve bijdragen van de inwoners van Curaçao.

Maatregelen die men kan nemen, zijn het regelmatig controleren en schoonhouden van bloempotten met stilstaand water, schotels die water vasthouden, en het gebruik van larvicide. Ook is het raadzaam om zand of aarde in potten met stilstaand water te plaatsen om te voorkomen dat muggen daar eieren leggen. Verder is het van belang om het erf en de tuin te inspecteren op aanwezigheid van voorwerpen zoals banden en bakken waarin water kan blijven staan, en deze goed schoon te houden of weg te gooien.

Industriële bedrijven worden aangespoord om maatregelen te treffen tegen het nestelen van muggen, zoals het opslaan van banden onder een dak en het afvoeren van ongebruikte banden naar de vuilstortplaats.

Persoonlijke bescherming tegen muggenbeten is ook essentieel. Dit kan door het lichaam in te smeren met insectenwerende middelen die bij de lokale botika’s verkrijgbaar zijn.