Gezondheidseconoom Eline van den Broek praat in CMC over economische evaluatie voor de volksgezondheid op Curaçao

WILLEMSTAD – Gezondheidseconoom Eline van den Broek is vandaag te gast bij het Curaçao Medical Center. Daar geeft zij een lezing over Economische Evaluatie voor de Volksgezondheid.

Economische evaluatie is de vergelijkende analyse/evaluatie van interventies in de gezondheidszorg in termen van hun kosten en gevolgen. In verschillende programma’s worden op basis van hun input gekeken naar gegenereerde resultaten en uitkomsten.

Economische evaluatie wordt ook wel economische beoordeling genoemd. Bittere noodzaak voor het financieel noodlijdende CMC. De middelen van het ziekenhuis zijn beperkt, terwijl aan de andere kant de kosten van programma’s stijgen, naast meer innovatieve en technologische vooruitgang. Zo is economische evaluatie een noodzakelijke behoefte geworden voor de publieke gezondheidszorg op Curaçao in zijn geheel en voor het CMC in het bijzonder.

Vermont

Eline van den Broek-Altenburg is gezondheidseconoom, epidemioloog en biostatisticus. Ze is professor aan de Universiteit van Vermont in de Verenigde Staten en hoofd Volksgezondheid in het universitair medisch centrum van Vermont. Ze is lid van de Raad van Toezicht van een netwerk van zorgverleners en mede-oprichter van CSIO Health, een organisatie die ziekenhuizen adviseert op het gebied van datadocumentatie voor onderzoeks- en evaluatiedoeleinden.